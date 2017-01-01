В России растут цены на продовольственную рожь
В течение последних двух недель в большинстве федеральных округов России фиксируется рост закупочных цен на продовольственную рожь, вызванный дефицитом предложений зерновой на фоне стабильного спроса перерабатывающих предприятий.
Статья доступна только следующим группам пользователей:
- Подписчики журнала "АПК-Информ"
- Подписчики ежедневника "Новости агрорынка"
- Подписчики AWR
- Подписчики журнала "Агродень"
- Подписчики "АПК-Стат"
Пожалуйста, войдите чтобы ее увидеть
-
На российском рынке отмечается снижение цен на зерно гречихи
17:06
-
В России выросли экспортные цены на фуражный ячмень
15:54
-
Россия: на базисе CPT-порт выросли цены на продовольственную пшеницу
Вчера, 17:30
-
В России снижаются цены на продовольственную пшеницу
Вчера, 15:30
-
В Уральском ФО повысились цены на ржаную муку
Вчера, 14:26