Бразилия: уборка сои в штате Мату-Гросу задерживается из-за дождей
Согласно данным Института экономики сельского хозяйства Мату-Гросу, по состоянию на начало текущей недели уборка соевых бобов в ключевом бразильском штате-производителе масличной выполнена на 11% запланированных площадей против изначально запланированных 15%, сообщает The Soybean & Corn Adviser.
Причиной задержки уборочной кампании стали дожди, которые также могут нанести ущерб уже созревшим посевам. Кроме того, в результате сильных осадков на прошлой неделе, урожайность масличной в ряде регионов штата снизилась до 51,3 бушель/акр против 54,8 бушель/акр до начала дождей. Также на отдельных полях зафиксированы очаги поражения ржавчиной сои.
Вместе с тем уточняется, что к концу текущей недели интенсивность дождей несколько снизилась, что привело к относительному улучшению ситуации в регионе.
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