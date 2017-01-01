Агроновости

16:18 Источник: АПК-Информ Просмотров: 109

Площадь сева кукурузы в ЮАР увеличилась более чем на 30%

Согласно обновленным данным Комитета по оценке урожая зерновых в ЮАР, площадь сева кукурузы в стране под урожай 2017 г. составила 2,55 млн. га, что на 90 тыс. га выше предыдущей оценки экспертов и на 31% превосходит показатель прошлого года, сообщает Agrimoney.

При этом уточняется, что местные аграрии отдавали преимущество белой кукурузе, посевная площадь которой увеличилась на 53% в год - до 1,56 млн. га, что также на 100 тыс. га выше изначальных ожиданий аналитиков.

Площадь сева желтой кукурузы составила 992 тыс. га, что лишь на 6% выше уровня прошлого года и несколько уступает первоначальным ожиданиям.

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