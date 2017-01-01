Компании Молдовы смогут экспортировать сельхозпродукцию через КПП Костешть-Стынка
Сельхозтоваропроизводители Молдовы смогут экспортировать свою продукцию в Румынию через контрольно-пропускной пункт Костешть-Стынка (Рышканский район) после установки санитарно-ветеринарного и фитосанитарного контрольного поста. Об этом 27 января сообщил портал NOI.md.
Отмечается, что премьер-министр Павел Филип поручил властям принять необходимые меры для содействия экспорту.
Генеральный директор Национального агентства по безопасности пищевых продуктов(ANSA) сообщил, что для облегчения потока товаров уже начаты изменения фитосанитарных и санитарно-ветеринарных процедур, необходимых для осуществления экспорта, они будут проводиться за пределами таможенных постов, что исключит необходимость провидения пограничного контроля.
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