Агроновости

13:30 Источник: АПК-Информ Просмотров: 44

Компании Молдовы смогут экспортировать сельхозпродукцию через КПП Костешть-Стынка

Сельхозтоваропроизводители Молдовы смогут экспортировать свою продукцию в Румынию через контрольно-пропускной пункт Костешть-Стынка (Рышканский район) после установки санитарно-ветеринарного и фитосанитарного контрольного поста. Об этом 27 января сообщил портал NOI.md.

Отмечается, что премьер-министр Павел Филип поручил властям принять необходимые меры для содействия экспорту.

Генеральный директор Национального агентства по безопасности пищевых продуктов(ANSA) сообщил, что для облегчения потока товаров уже начаты изменения фитосанитарных и санитарно-ветеринарных процедур, необходимых для осуществления экспорта, они будут проводиться за пределами таможенных постов, что исключит необходимость провидения пограничного контроля.

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