Агроновости

17:22 Источник: АПК-Информ Просмотров: 108

В декабре Китай сократил экспорт соевого шрота

По итогам декабря 2016 г. Китай сократил поставки соевого шрота на мировой рынок до 92 тыс. тонн против 161 тыс. тонн, отгруженных за аналогичный месяц годом ранее, сообщили эксперты Oil World.

В частности, отгрузки продукции в направлении Японии в декабре снизились до 62 (110) тыс. тонн, ЕС – до 18 (22) тыс. тонн, Вьетнама – до 1 (7) тыс. тонн.

Стоит отметить, что подобная тенденция обусловлена высоким спросом на продукт переработки масличной на внутреннем рынке Китая. Кроме того, повышение в январе т.г. антидемпинговой пошлины и антисубсидиционного тарифа на импорт сухой барды из США способствует дальнейшему росту спроса на соевый шрот.

Всего по итогам 2016 г. объем экспорта соевого шрота Китаем составил 1,9 (1,7) млн. тонн, при этом крупнейшими покупателями были Япония – 1,17 (1,2) млн. тонн и Вьетнам – 249 (108) тыс. тонн. Также 205 (157) тыс. тонн продукта было отгружено в страны ЕС.

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