Армяно-российский инвестиционный фонд будет создан в ближайшие месяцы
Армяно-российский инвестиционный фонд планируется создать в ближайшие месяцы. Об этом заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян, сообщила 26 января пресс-служба правительства.
Отмечается, что премьер-министр поручил Министерству экономики провести активную работу с соответствующими российскими ведомствами для обеспечения запуска формирования армяно-российского инвестиционного фонда.
«Согласно предварительным договоренностям, основной целью фонда будет финансирование и инвестиции в сферы, которые приведут к росту товарооборота между странами, импортозамещению, развитию промышленной кооперации и росту экспорта. Сроки создания фонда зависят от активности проводимых работ, однако думаю, что в течение ближайших месяцев он будет создан», – сказал К.Караян.
По его словам, с российской стороны, в частности, есть заинтересованность сельскохозяйственной продукцией и продуктами ее переработки.
Также премьер-министр отметил, что аналогичные переговоры ведутся как с Россией, так и с другими странами.
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