Агроновости

14:34 Источник: АПК-Информ Просмотров: 119

Армяно-российский инвестиционный фонд будет создан в ближайшие месяцы

Армяно-российский инвестиционный фонд планируется создать в ближайшие месяцы. Об этом заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян, сообщила 26 января пресс-служба правительства.

Отмечается, что премьер-министр поручил Министерству экономики провести активную работу с соответствующими российскими ведомствами для обеспечения запуска формирования армяно-российского инвестиционного фонда.

«Согласно предварительным договоренностям, основной целью фонда будет финансирование и инвестиции в сферы, которые приведут к росту товарооборота между странами, импортозамещению, развитию промышленной кооперации и росту экспорта. Сроки создания фонда зависят от активности проводимых работ, однако думаю, что в течение ближайших месяцев он будет создан», – сказал К.Караян.

По его словам, с российской стороны, в частности, есть заинтересованность сельскохозяйственной продукцией и продуктами ее переработки.

Также премьер-министр отметил, что аналогичные переговоры ведутся как с Россией, так и с другими странами.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий