Агроновости

17:38 Источник: АПК-Информ Просмотров: 111

В Казахстане сохраняется повышательная тенденция в производстве растительных масел

Согласно данным Комитета статистики Минэкономики Казахстана, в декабре 2016 г. объем производства растительных масел в стране составил 32,3 тыс. тонн, что на 9% превышает показатель аналогичного месяца годом ранее.

При этом по итогам первых 4 месяцев 2016/17 МГ (сентябрь-декабрь) указанный рост составил 16% - до 131,5 тыс. тонн.

Следует отметить, что данный прирост был обеспечен за счет увеличения производства подсолнечного и льняного масел – до 95,8 тыс. тонн и 6,6 тыс. тонн соответственно.

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