Грузия в 2016 году снизила импорт пшеницы на 15,3%, муки - почти на треть
Грузия в 2016 г. импортировала 456,3 тыс. тонн пшеницы, что на 15,3% меньше, чем в 2015 г. Об этом со ссылкой на данные Национальной службы статистики сообщило агентство Интерфакс-Украина.
Отмечается, что поставки осуществлялись в основном из России, откуда было ввезено 456 тыс. тонн пшеницы (-12,2% от показателя 2015 г.), что составило 99,9% всего объема импорта. Поставки пшеницы также осуществлялись из Украины (177,7 тонны), Турции и Австрии.
Кроме того, импорт в Грузию пшеничной муки сократился на 31,1% – до 25,7 тыс. тонн. В т.ч. поставки из РФ снизились на 43,3% – до 19,1 тыс. тонн (74,3% всего импорта). Также импорт осуществлялся из Украины – 4,8 тыс. тонн, из Беларуси – 1,4 тыс. тонн, из Казахстана – 204 тонны, Италии, Франции, Австрии, Турции, Германии и других стран.
По данным статслужбы, в денежном выражении импорт пшеницы составил $86,1 млн. (-27,9%), муки – $6,8 млн. (-35,2%).
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