Агроновости

18:00 Источник: АПК-Информ Просмотров: 99

В декабре 2016 года Аргентина увеличила экспорт сои и продуктов ее переработки

Согласно данным аналитиков Oil World, по итогам декабря 2016 г. отгрузки соевых бобов из Аргентины лишь незначительно превысили объем экспорта за аналогичный месяц прошлого года – 79 (77) тыс. тонн. При этом практически весь указанный объем, как и годом ранее, закупил Китай – 69 (69) тыс. тонн

В то же время отгрузки соевого масла из страны в отчетном месяце возросли более существенно – до 520 (313) тыс. тонн. Главными покупателями аргентинской продукции в декабре являлись Индия – 237 (237) тыс. тонн и Бангладеш – 105 (14) тыс. тонн. Также отметим рост спроса на продукт переработки масличной со стороны Южной Кореи – до 22 тыс. тонн, тогда как годом ранее страна не закупала аргентинское соевое масло.

Экспорт соевого шрота из Аргентины в декабре достиг 2,29 млн. тонн, что превысило уровень прошлого года на 16%, хотя и оказалось несколько ниже изначальных ожиданий. Главными покупателями аргентинской продукции стали Вьетнам – 383 (239) тыс. тонн и Филиппины – 111 (0) тыс. тонн. Ощутимо увеличились поставки в Пакистан – до 42 (10) тыс. тонн, Египет – 33 (0) тыс. тонн и ЮАР – 60 (35) тыс. тонн.

При этом уточняется, что Аргентине в настоящее время достаточно сложно найти достаточное количество покупателей соевого шрота, поскольку она предлагает очень крупные объемы продукции ввиду активизации переработки сои на фоне растущего спроса на соевое масло со стороны биодизельной промышленности. В результате внутренние запасы соевого шрота в Аргентине по состоянию на конец декабря 2016 г. достигли рекордных 1,5 млн. тонн, что эквивалентно двухнедельному объему производства данной продукции.

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