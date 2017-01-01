В портах России подешевело подсолнечное масло

17:30 Источник: АПК-Информ Просмотров: 109

По данным ИА «АПК-Информ», на экспортном рынке нерафинированного подсолнечного масла в портах России к концу текущей недели отмечается снижение цен на продукт, что объясняется соответствующими ценовыми тенденциями на мировом рынке растительных масел.

Статья доступна только следующим группам пользователей:

Подписчики журнала "АПК-Информ"

Подписчики ежедневника "Новости агрорынка"

Подписчики AWR

Подписчики журнала "Агродень"

Подписчики "АПК-Стат"

Пожалуйста, войдите чтобы ее увидеть