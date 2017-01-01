В портах России подешевело подсолнечное масло
По данным ИА «АПК-Информ», на экспортном рынке нерафинированного подсолнечного масла в портах России к концу текущей недели отмечается снижение цен на продукт, что объясняется соответствующими ценовыми тенденциями на мировом рынке растительных масел.
Статья доступна только следующим группам пользователей:
- Подписчики журнала "АПК-Информ"
- Подписчики ежедневника "Новости агрорынка"
- Подписчики AWR
- Подписчики журнала "Агродень"
- Подписчики "АПК-Стат"
Пожалуйста, войдите чтобы ее увидеть
-
Россия и Китай планируют в I квартале т.г. согласовать условия поставки в КНР гречихи, овса, подсолнечника и льна
23 января, 10:10
-
В ноябре Россия экспортировала более 180 тыс. тонн подсолнечного масла – ИА «АПК-Информ»
30 декабря 2016, 15:55
-
За 10 месяцев т.г. Россия импортировала 734 тыс. тонн пальмового масла - Росстат
21 декабря 2016, 17:22
-
Красноярский край в 2016 году существенно нарастил поставки рапса в Китай
21 декабря 2016, 11:46
-
В ноябре Россия экспортировала рекордный месячный объем семян подсолнечника за последние 5 лет
20 декабря 2016, 09:06
-
Новосибирская область начала поставки семян рапса в Китай
7 декабря 2016, 11:44
-
В течение дня экспортные цены на российское подсолнечное масло резко возросли
24 ноября 2016, 15:44