Индия ввела налог на оказание услуг в портах
По информации операторов рынка, правительство Индии приняло решение о введении с 22 января т.г. налога на оказание услуг в портах страны.
Как уточняется, данный тариф составит 4,5% от стоимости фрахта и будет применяться для каждого судна, которое поставляет в страну какую-либо продукцию.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
РЖД снижает надбавки к тарифам на экспортные перевозки из России и импорт грузов из Украины
23 января, 09:22
-
Правительство России одобрило распределение 8,3 млрд. руб. на строительство автодорог в сельской местности
19 января, 14:44
-
«Казахстан Темир Жолы» снизил тариф для транзита из Кыргызстана в Россию в 2,83 раза
10 января, 09:23
-
В 2017 году тариф для большегрузного автотранспорта в России будет увеличен в 2 раза - министр
22 декабря 2016, 14:58
-
Иран активно инвестирует в расширение портовых мощностей
22 декабря 2016, 09:22
-
ФАС России разрешило устанавливать тарифные скидки до 50% при ж/д перевозках грузов II и III классов
1 декабря 2016, 17:54
-
ФАС России предлагает разрешить тарифные скидки до 50% при ж/д перевозках грузов II и III класса
29 ноября 2016, 10:57
-
ФАС России предлагает снизить экспортные надбавки к тарифам при железнодорожных перевозках
25 ноября 2016, 09:37
-
ФАС России готовит новые дела в отношении стивидоров
24 ноября 2016, 16:16
-
Минтранс России пока не планирует вводить платный проезд для автотранспорта массой свыше 3,5 тонны
23 ноября 2016, 10:41