Агроновости

16:42 Источник: АПК-Информ Просмотров: 103

Индия ввела налог на оказание услуг в портах

По информации операторов рынка, правительство Индии приняло решение о введении с 22 января т.г. налога на оказание услуг в портах страны.

Как уточняется, данный тариф составит 4,5% от стоимости фрахта и будет применяться для каждого судна, которое поставляет в страну какую-либо продукцию.

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