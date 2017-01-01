Агроновости

09:06 Источник: АПК-Информ Просмотров: 112

К началу года запасы зерна в России превышали 39 млн. тонн - Росстат

По состоянию на 1 января т.г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях Российской Федерации имелось в наличии 39,126 млн. тонн зерна, что на 4,575 млн. тонн (на 13,1%) превышало показатель на аналогичную дату 2016 г. Об этом сообщил Росстат.

При этом по сравнению с показателем на начало прошлого года запасы зерна в сельскохозяйственных организациях увеличились на 2,733 млн. тонн (на 13,5%) – до 22,953 млн. тонн, в заготовительных и перерабатывающих организациях – на 1,842 млн. тонн (на 12,9%), до 16,173 млн. тонн.

В частности, на отчетную дату в заготовительных и перерабатывающих организациях имелось в наличии 11,627 млн. тонн пшеницы (+17,9%), в т.ч. продовольственной – 8,107 млн. тонн (+12,9%).

Запасы ржи по состоянию на начало января оценивались в 541 тыс. тонн, что на 7,9% превышало показатель на 1 января 2016 г., в т.ч. продовольственной – 492 тыс. тонн (+8,3%).

В то же время, запасы кукурузы к 1 января сократились на 8,2% – до 1,78 млн. тонн. Также к началу отчетного месяца уменьшились запасы риса на 66,8% – до 47 тыс. тонн и овса – на 18%, до 143 тыс. тонн.

Вместе с тем, отмечено увеличение в сравнении с показателем на начало января 2016 г. запасов ячменя на 16,5% – до 1,776 млн. тонн, гречихи – на 35,2%, до 97 тыс. тонн и проса – на 69,6%, до 35 тыс. тонн.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий