Агроновости

09:54 Источник: АПК-Информ Просмотров: 150

Темпы экспорта российского зерна немного выше прошлогодних - Минсельхоз

Согласно оперативным данным ФТС России, по состоянию на 25 января с начала 2016/17 МГ объем экспорта российского зерна составил 22,091 млн. тонн, сообщила 30 января пресс-служба Минсельхоза РФ.

Как уточняется в сообщении, 17,215 млн. тонн из указанного объема составила пшеница, 1,953 млн. тонн – ячмень, 2,774 млн. тонн – кукуруза.

«Темпы экспорта на отчетную дату были на 0,7% выше прошлогодних - за соответствующий период 2015/16 МГ из РФ было экспортировано 21,942 млн. тонн зерна. При этом показатель отгрузок пшеницы на 4,5% превышает результат на 25 января 2016 г., кукурузы – на 41%. Объемы экспорта ячменя на 41,1% ниже прошлогодних», - уточнили в пресс-службе.

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