Япония закупила североамериканскую пшеницу
По сообщениям операторов рынка, в рамках проведенного тендера Япония закупила, как и планировалось, 110,69 тыс. тонн мукомольной пшеницы происхождением из США и Канады.
Как уточняется, 60,61 тыс. тонн американской зерновой будут поставлены импортеру в период с 21 февраля по 20 марта т.г. Еще 50,08 тыс. тонн канадской продукции запланированы на поставку с 21 марта по 20 апреля.
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