Агроновости

10:58 Источник: АПК-Информ Просмотров: 103

В январе-ноябре 2016 года Россия экспортировала более 30,6 млн. тонн злаков - Росстат

По итогам первых 11 месяцев 2016 г. Россия экспортировала 30,683 млн. тонн злаков, что на 15,3% превышает показатель аналогичного периода годом ранее. Об этом сообщил Росстат.

Основной позицией российского зернового экспорта по итогам отчетного периода оставались пшеница и меслин – 22,851 млн. тонн, что на 25,8% выше результата января-ноября 2015 г.

Экспорт кукурузы из РФ за первые 11 месяцев 2016 г. возрос на 48,1% – до 4,792 млн. тонн, риса – на 19,4%, до 181 тыс. тонн, семян подсолнечника – в 3 раза, до 162 тыс. тонн.

В то же время, экспорт российского ячменя в январе-ноябре сократился на 42,9% – до 2,72 млн. тонн, муки пшеничной и пшенично-ржаной – на 8,2%, до 218 тыс. тонн.

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