За 11 месяцев 2016 года Россия импортировала 800 тыс. тонн пальмового масла - Росстат
В январе-ноябре 2016 г. объем импорта в Россию пальмового масла и его фракций возрос на 0,8% в сравнении с показателем первых 11 месяцев годом ранее и составил 801 тыс. тонн. Об этом сообщил Росстат.
Что касается объемов импорта в отчетный период животноводческой продукции, то по большинству видов отмечалось их сокращение. Так, поставки свежего и мороженого мяса сократились на 15,9% в сравнении с показателем аналогичного периода годом ранее – до 558 тыс. тонн. Также по итогам января-ноября снизились объемы внешних закупок свежего и мороженого мяса птицы на 13,1% – до 202 тыс. тонн, сливочного масла – на 1,6%, до 73,8 тыс. тонн. В то же время, поставки сыров и творога в отчетный период увеличились на 5,5% – до 202 тыс. тонн, сливочного масла – на 1,2%, до 82,8 тыс. тонн.
Импорт сахара-сырца в январе-ноябре сократился на 49,2% – до 257 тыс. тонн.
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