Производители пшеницы и риса Азербайджана в 2016 году получили субсидий на 80 млн. манатов
Правительство Азербайджана предоставило в 2016 г. производителям пшеницы и риса субсидий на сумму 80 млн. манатов. Об этом 30 января заявил министр сельского хозяйства Гейдар Асадов, сообщило ИА Интерфакс-Азербайджан.
«В целом в прошлом году в стране было произведено продукции АПК на сумму $407 млн. Причем в производстве сельхозпродукции в 2016 г. зафиксирован рост на 2,6%», - сказал он.
По словам министра, в прошлом году в Азербайджане увеличились объемы производства всех видов экспортируемой сельхозпродукции.
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