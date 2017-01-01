Агроновости

11:14 Источник: АПК-Информ Просмотров: 83

Объем ВВП Кыргызстана в 2016 году составил 458 млрд. сомов

В Кыргызстане в прошедшем году объем ВВП достиг 458 млрд. сомов. Об этом 30 января заявил министр финансов КР Адылбек Касымалиев, сообщило агентство КирТАГ.

По словам министра, в 2016 г. доходы республиканского бюджета увеличились на 129 млн. сомов. «В прошлом году в республиканский бюджет поступило 124,1 млрд. сомов», – добавил он.

Также министр отметил, что неналоговые доходы снизились на 7,9 млрд. сомов.

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