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11:30 Источник: АПК-Информ Просмотров: 104

АМКУ разрешил компании «Монсанто Украина» приобрести контроль над житомирским комплексом по переработке семян кукурузы

Антимонопольный комитет Украины разрешил украинскому подразделению ведущей семенной компании в мире – «Монсанто» приобрести контроль над комплексом по переработке семян кукурузы, который принадлежит частному сельскохозяйственному предприятию «Украина» (Житомирская обл.). Об этом со ссылкой на пресс-службу АМКУ сообщило 27 января агентство УНИАН.

«Предоставлено разрешение «Монсанто» (г. Киев) на приобретение контроля над активами (земельным участком и объектами, которые вместе составляют целостный имущественный комплекс, предназначенный для переработки семян кукурузы), принадлежащими частному сельскохозяйственному предприятию «Украина» (с. Почуйки, Коростышевский р-н, Житомирская обл.)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что концентрация может быть осуществлена в течение 2 лет.

Согласно данным Единого государственного реестра, конечным бенефициаром житомирского предприятия «Украина» является Сергей Кролевец – генеральный директор крупного поставщика средств защиты растений «Эридон».

Ранее компания «Эридон» запустила в Почуйках небольшой комбикормовый завод, который успешно работает. Также компания провела модернизацию молочно-товарного комплекса на 1 тыс. голов КРС, в т.ч. 500 коров. Для этого «Эридон» инвестировал средства в развитие материально-технической базы своего структурного подразделения «Украина», контроль над которым намерена приобрести компания «Монсанто Украина».

Также «Эридон» намерен построить в с. Почуйки современный семенной завод на площади 11 га мощностью 10 т/ч. Мощности завода также составляют 60 тыс. тонн единовременного хранения зерна – семян кукурузы, сои и рапса. Строительство завода планируется завершить в три этапа: первую очередь его планировали ввести в действие до конца 2015 г., вторую – в 2018 г., а третью – в 2022 г. В строительство семенного завода «Эридон» планировал вложить более $100 млн.

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