Агроновости

12:50 Источник: АПК-Информ Просмотров: 63

Минсельхоз России инициирует ужесточение контроля импортных СЗР

Минсельхоз России инициирует ужесточение контроля ввозимых на территорию РФ средств защиты растений. Об этом заявил первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов в ходе состоявшегося совещания по данному вопросу, сообщила 30 января пресс служба министерства.

«Со своей стороны мы должны совместно со всеми заинтересованными участниками рынка разработать документ, где будет отражена необходимость применения ограничений на ввоз пестицидов на территорию нашей страны», - заявил Д. Хатуов.

По его мнению, указанный документ должен способствовать защите интересов отечественных производителей СЗР предотвращая при этом ввоз на территорию ЕАЭС фальсифицированной продукции. Для этого, в частности, необходимо ужесточить регистрационные требования при проведении экспертизы пестицидов, что позволит исключить проникновение в Россию средств защиты растений, «отравляющих нашу землю и пагубно влияющих на качество произведенной отечественной сельхозпродукции».

Д. Хатуов также подчеркнул, что для решения указанных задач Минсельхоз РФ будет расширять сотрудничество с госорганами других стран, совместно с которыми будет утверждаться перечень предприятий, которым будет разрешен импорт пестицидов в Россию.

«Мы будем бороться за безопасность, поступающих в нашу страну средств защиты растений, выявлять подделки и пресекать их ввоз», - подчеркнул первый замминистра.

Одновременно с этим, как считает Д. Хатуов, необходимо тщательно проанализировать российский рынок средств защиты растений, выявить конкурентоспособную продукцию и поддержать ее производителей. Это позволит сократить импорт ввозимых на территорию Российской Федерации пестицидов, объемы которого в 2016 г. возросли на 20,9% в сравнении с показателем годом ранее.

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