Канада: темпы экспорта пшеницы ниже прошлогодних
Согласно данным Канадской зерновой комиссии, по состоянию на 22 января с начала 2016/17 МГ страна поставила на мировой рынок 6,56 млн. тонн пшеницы против 8,12 млн. тонн за аналогичный период сезоном ранее и 7,28 млн. тонн в среднем за последние 5 лет, сообщает AGCanada.com.
В частности, экспорт твердой пшеницы на отчетную дату составил 1,88 млн. тонн, что на 0,33 млн. тонн ниже показателя за аналогичный период 2015/16 МГ и на 0,31 млн. тонн – данных в среднем за последние 5 лет.
Стоит отметить, что снижение экспорта канадской пшеницы наблюдается, несмотря на рост ее валового сбора в 2016/17 МГ – на 4 млн. тонн, до 31,73 млн. тонн, по данным Statistics Canada. При этом уточняется, что более медленные темпы отгрузок зерновой обусловлены низкой активностью продаж продукции производителями.
Общий объем экспорта всех сельхозкультур из Канады по состоянию на 22 января составил 20,64 млн. тонн, что лишь на 500 тыс. тонн ниже показателя на отчетную дату сезона-2015/16. При этом наиболее активно экспортируются канола и горох, показатели отгрузок которых превосходят данные за прошлый сезон.
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