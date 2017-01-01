Агроновости

12:18 Источник: АПК-Информ Просмотров: 68

Россельхознадзор ввел усиленный контроль за животноводческой продукцией четырех белорусских предприятий

Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля за поставляемой в РФ животноводческой продукцией производства четырех предприятий Республики Беларусь. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как уточняется, речь идет о продукции, поставляемой СЗАО «Серволюкс» Филиал «Серволюкс-Агро», КСУП «Племзавод «Белорусский», ЗПК Лунинецкое РАЙПО Филиал «Полесье» и ОАО «Мясокомбинат Кошелево».

Причиной введения указанных ограничений стали случаи обнаружение в партиях продукции данных предприятий бактерий рода Listeria, а также патогенных микроорганизмов.

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