Агроновости

Вчера, 13:54 Источник: АПК-Информ Просмотров: 276

Объем экспорта зерновых из российских морпортов на прошедшей неделе возрос на 62%

Согласно данным мониторинга, проводимого экспертами ИА «АПК-Информ», в период с 20 по 26 января т.г. из морских портов России было отгружено 681,4 тыс. тонн зерновых против 423,7 тыс. тонн неделей ранее. Из указанного объема 535,8 тыс. тонн составила пшеница, 125,8 тыс. тонн – кукуруза, 19,8 тыс. тонн – ячмень.

Лидером по отгрузкам оставался МТП Новороссийск, отгрузивший 358,2 тыс. тонн зерна.

Основными импортерами российского зерна в отчетный период были Египет (136,9 тыс. тонн), Турция (61,3 тыс. тонн) и Бангладеш (55 тыс. тонн).

Более подробная информация о недельном экспорте зерновых из портов России приведена на сайте ИА «АПК-Информ» в разделе «Отгрузки в портах».

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