В Молдове в 2016 году производство сельхозпродукции выросло на 18,6%
В Молдове валовое производство продукции сельского хозяйства всех категорий в 2016 г. выросло на 18,6%, по сравнению с 2015 г. Об этом со ссылкой на Национальное бюро статистики Молдовы сообщил 27 января портал NOI.md.
Как уточняется в сообщении, увеличение объема продукции сельского хозяйства в прошлом году было обусловлено ростом продукции растениеводства на 26% и продукции животноводства – на 3,1%.
В частности, урожай зерновых и зернобобовых культур в 2016 г. составил 2,978 млн. тонн (+34,6% к показателю 2015 г.), подсолнечника – 673 тыс. тонн (+38,9%), рапса – 43 тыс. тонн (рост в 2,7 раза), сои – 39 тыс. тонн (-18,6%). Кроме того, сахарной свеклы было собрано 590 тыс. тонн (+9,8%).
Отмечается, что в минувшем году общий рост объемов растениеводческой продукции был обусловлен повышением средней урожайности большинства сельхозкультур. Так, средняя урожайность сои выросла на 64,4%, кукурузы – на 35,5%, пшеницы – на 30,3%, рапса – на 28,3%, подсолнечника – на 27,2%, сахарной свеклы – на 23,6%.
«Зарегистрированный в прошлом году общий рост производства животноводческой продукции на 3,1% был обусловлен увеличением объемов выращивания скота и птицы (в живом весе) на 4,8% – до 196 тыс. тонн, а также ростом производства яиц – на 7% – до 667 млн. шт. В то же время производство коровьего молока сократилось на 0,8% – до 513 млн. тонн в результате снижения поголовья коров на сельхозпредприятиях на 10,1%, а также в домашних хозяйствах населения – на 1,9%», – говорится в сообщении.
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