Агроновости

Вчера, 14:42 Источник: АПК-Информ Просмотров: 178

Казахстан: в декабре был произведен рекордный объем кормов для животных

Согласно данным Комитета статистики Минэкономики Казахстана, в декабре 2016 г. производство кормов для сельскохозяйственных животных в стране достигло исторического максимума - 92,8 тыс. тонн, что также в 1,5 раза превысило результат аналогичного месяца годом ранее.

Всего за первое полугодие текущего сезона объем производства кормов в Казахстане составил 493,5 тыс. тонн, что на 30% больше показателя июля-декабрь 2015/16 МГ.

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