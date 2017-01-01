ЕС снял ограничения на поставку украинского мяса птицы
Украина и Европейская комиссия договорились о возобновлении экспорта продукции птицеводства украинского производства в страны Евросоюза. По состоянию на сегодняшний день поставки мяса птицы уже осуществляются на европейский рынок. Об этом 30 января сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
«Вопрос регионализации был одним из самых чувствительных в коммуникации с Европейской комиссией. В результате обсуждений и принятых решений Украина и ЕС уже применяют принцип регионализации при торговле птицей и продуктами птицеводства», – сказал министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.
Он отметил, что министерство настроено как на упрощение режима взаимной торговли, так и на полноценную адаптацию законодательства Украины с положениями Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в сфере санитарных и фитосанитарных мер (SPS) с целью взаимного признания эквивалентности.
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