Агроновости

Вчера, 15:14 Источник: АПК-Информ Просмотров: 159

В 2017/18 МГ урожай пшеницы в Алжире возрастет на 0,7 млн. тонн

Согласно прогнозу аналитиков бюро USDA в Алжире, в 2017/18 МГ производство пшеницы в стране возрастет на 700 тыс. тонн в сравнении с показателем текущего сезона и достигнет 2,7 млн. тонн, что, тем не менее, на 0,6 млн. тонн будет уступать результату 2013/14 МГ, после которого урожай алжирской зерновой три года находился на низком уровне ввиду продолжительной засухи, сообщает Agrimoney.

Как уточняется, росту валового сбора пшеницы будут способствовать своевременные дожди, которые наблюдались на территории страны в январе т.г. Стоит отметить, что в начале посевной кампании дефицит осадков и повышенная температура воздуха вызывали серьезные опасения у экспертов и местных фермеров. Так, по данным FAO, в сентябре-октябре 2016 г. в ключевых регионах производства пшеницы в Алжире выпало лишь 20% от необходимой нормы осадков.

Вместе с тем, по оценке местного бюро USDA, несмотря на ожидаемый рост урожая, импорт пшеницы Алжиром в 2017/18 МГ сохранится на достаточно высоком уровне и составит порядка 8 млн. тонн.

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