Агроновости

Вчера, 15:46 Источник: АПК-Информ Просмотров: 162

В 2016 году объемы производства хлебных изделий в России стабильно снижались

Согласно официальным данным, в декабре 2016 г. в России было произведено 563,6 тыс. тонн. хлеба и хлебобулочных изделий, что на 20 тыс. тонн уступает показателю аналогичного месяца годом ранее и на 23 тыс. тонн – результату декабря 2014 г.

Следует отметить, что ежемесячное падение объемов производства указанной продукции в РФ в сравнении с показателями 2015 г. наблюдалось в течение всего прошлого года и составило в среднем 14,8 тонны в месяц. Общий объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в 2016 г. в России составил 6,65 млн. тонн, что на 3% меньше аналогичного показателя предыдущего года (6,83 млн. тонн).

Более детально информация о производстве хлеба и хлебобулочных изделий в России представлена в издании «АПК-Стат: зерно» и на сайте ИА «АПК-Информ» в разделе «Статистика».

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий