В 2016 году объемы производства хлебных изделий в России стабильно снижались
Согласно официальным данным, в декабре 2016 г. в России было произведено 563,6 тыс. тонн. хлеба и хлебобулочных изделий, что на 20 тыс. тонн уступает показателю аналогичного месяца годом ранее и на 23 тыс. тонн – результату декабря 2014 г.
Следует отметить, что ежемесячное падение объемов производства указанной продукции в РФ в сравнении с показателями 2015 г. наблюдалось в течение всего прошлого года и составило в среднем 14,8 тонны в месяц. Общий объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в 2016 г. в России составил 6,65 млн. тонн, что на 3% меньше аналогичного показателя предыдущего года (6,83 млн. тонн).
Более детально информация о производстве хлеба и хлебобулочных изделий в России представлена в издании «АПК-Стат: зерно» и на сайте ИА «АПК-Информ» в разделе «Статистика».
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