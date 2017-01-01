Агроновости

Вчера, 16:02 Источник: АПК-Информ Просмотров: 164

Запасы пшеницы в Йемене позволяют обеспечить лишь трехмесячный спрос

В настоящее время запасы пшеницы в Йемене снизились до критического уровня, достаточного для удовлетворения внутренних потребностей в зерновой лишь в течение трех месяцев, сообщает Reuters.

Данная ситуация сложилась ввиду проблем Центрального банка Йемена, которые препятствуют закупкам продукции на внешних рынках. Напомним, что по причине продолжающегося в Йемене военного конфликта правительство страны в августе 2016 г. приняло решение переместить Центральный банк из столицы страны г.Сана в южный порт Аден, что в итоге парализовало работу главного финансового органа и ограничило деятельность импортеров. Многие трейдеры вынуждены были приостановить внешние закупки зерновой из-за опасения срыва сделок и отсутствия гарантий со стороны Центробанка.

При этом уточняется, с начала т.г. в Йемен все же прибыли несколько партий пшеницы, однако их объемы являются небольшими и не повлияют существенно на сложившуюся ситуацию.

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