Аргентина: производство соевых бобов в 2016/17 МГ сократится на 2,5 млн. тонн
Согласно последним прогнозам аналитиков Зерновой биржи Буэнос-Айреса, урожай соевых бобов в Аргентине в текущем сезоне сократится до 53,5 млн. тонн против 56 млн. тонн в 2015/16 МГ, сообщает Business Recorder.
Снижение валового сбора масличной будет обусловлено сильными дождями, прошедшими в ключевых регионах производства аргентинской сои в декабре-январе. По оценкам экспертов, от наводнений пострадали 770 тыс. га под соей, из которых 400 тыс. га не потеряны полностью.
Вместе с тем отмечается, что в настоящее время ситуация в стране несколько улучшилась, поскольку на смену продолжительным осадкам пришла сухая погода.
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