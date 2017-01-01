Экспорт зерновых из морпортов Украины за минувшую неделю незначительно повысился - дополнено
Согласно данным мониторинга, проводимого экспертами ИА «АПК-Информ», в период с 21 по 27 января т.г. из украинских морских портов было отгружено на экспорт 705 тыс. тонн зерновых против 694,7 тыс. тонн неделей ранее. При этом отгрузки пшеницы составили 294,2 тыс. тонн, кукурузы – 410,8 тыс. тонн.
Лидирующую позицию по объемам экспорта среди портов Черноморского бассейна на отчетной неделе занимала компания «ТИС» (169 тыс. тонн), Азовского – зерновой терминал «УкрТрансАгро» (13,1 тыс. тонн).
Наибольшие объемы украинского зерна за прошедшую неделю импортировали Египет (99 тыс. тонн), Иран (57,8 тыс. тонн) и Индия (45 тыс. тонн).
Более детально о недельном экспорте зерновых из портов Украины читайте на сайте ИА «АПК-Информ» в разделе «Отгрузки в портах».
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