Казахстан: в ЮКО производство сельхозпродукции в 2016 году выросло на 5%
В Южно-Казахстанской области РК производство продукции сельского хозяйства в 2016 г. составило почти 445 млрд. тенге, что на 4,9% превышает показатель 2015 г. В т.ч. растениеводства – 240,4 млрд. тенге (+6,9%), животноводства – 203,5 млрд. тенге (+2,5%). Об этом со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО сообщило 27 января ИА «Казах-Зерно».
В частности, производство мяса (в живом весе) в регионе составило 209,8 тыс. тонн (+3,6%), молока – 714,2 тыс. тонн (+1,6%), яиц – 306,9 млн. шт. (+4,5%).
Кроме того, по состоянию на 1 января т.г. (по предварительным данным) по сравнению с аналогичной датой 2016 г. поголовье КРС уменьшилось до 815,7 тыс. (-3,8%), овец и коз – до 3,7 млн. (-2,9%), лошадей – до 224,4 тыс. (-0,4%) и свиней – до 24,4 тыс. (-20,4%). Кроме того, поголовье птиц составило 2,4 млн. (-2,7%).
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