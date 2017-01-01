Недостаточная обработка посевов СЗР приводит к снижению качества казахстанской пшеницы
В ходе проведения экспертами ИА «АПК-Информ» исследования «Рынок СРЗ Казахстана 2016», сельхозпроизводители ряда областей Казахстана (Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской) сообщали о существенном снижении качества продовольственной пшеницы урожая 2016 г., поясняя это как погодным фактором, так и низким процентом применения СЗР.
Так, по словам респондентов, ввиду отсутствия обработок посевов СЗР в условиях низких температур и большого количества осадков в период развития и созревания зерновой, содержание клейковины в собранной яровой пшенице, как правило, не превышало 17-22%, белка – 11-13%. При этом подчеркивалось, что столь низкое качество зерновой фиксировалось впервые за последние более чем 10 лет.
В связи со сложившейся ситуацией в 2017 г. казахстанские сельхозпроизводители планируют уделить больше внимания обработкам посевов яровой пшеницы на стадии вегетации.
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