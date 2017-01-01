Агроновости

Вчера, 17:54 Источник: АПК-Информ Просмотров: 165

Беларусь временно ограничила ввоз свинины из одной области Украины

Беларусь с 30 января ввела запрет на ввоз свинины из Донецкой области Украины, в которой зарегистрировала вспышка африканской чумы свиней (АЧС). Об этом 30 января сообщила пресс-служба Департамента ветеринарного и продовольственного надзора РБ.

Согласно сообщению, временные ограничения вводятся на ввоз на территорию Беларуси из указанной области живых свиней, свинины, в т.ч. мяса диких кабанов, продуктов переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, кормов, бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки свиней.

Отмечается, что все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь вышеуказанной продукции из данной области Украины отменяются.

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