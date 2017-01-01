В Украине выросли цены на зерно гречихи

Вчера, 16:58 Источник: АПК-Информ Просмотров: 198

Согласно данным ИА «АПК-Информ», в течение последних двух недель в большинстве областей Украины отмечается рост цен на зерно гречихи, что обусловлено в первую очередь сдерживанием продаж крупнотоннажных партий зерна аграриями.

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