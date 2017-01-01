На украинском рынке продовольственной ржи выросли цены

Вчера, 17:38 Источник: АПК-Информ Просмотров: 212

По данным ИА «АПК-Информ», в течение текущего месяца на украинском рынке продовольственной ржи отмечался постепенный рост цен. Данная ситуация была обусловлена ограниченным количеством предложений крупнотоннажных партий зерновой с высокими качественными показателями.

Статья доступна только следующим группам пользователей:

Подписчики журнала "АПК-Информ"

Подписчики ежедневника "Новости агрорынка"

Подписчики AWR

Подписчики журнала "Агродень"

Подписчики "АПК-Стат"

Пожалуйста, войдите чтобы ее увидеть