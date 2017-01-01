На украинском рынке продовольственной ржи выросли цены
По данным ИА «АПК-Информ», в течение текущего месяца на украинском рынке продовольственной ржи отмечался постепенный рост цен. Данная ситуация была обусловлена ограниченным количеством предложений крупнотоннажных партий зерновой с высокими качественными показателями.
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