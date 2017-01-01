Япония проведет очередной регулярный тендер на закупку пшеницы
По информации операторов рынка, Япония объявила тендер на закупку 108,44 тыс. тонн мукомольной пшеницы происхождением из США, Канады и Австралии, закрытие которого назначено на 2 февраля.
В частности, 64,12 тыс. тонн американской пшеницы должны быть поставлены импортеру в период с 21 марта по 20 апреля, 23,48 тыс. тонн канадской зерновой – с 21 апреля по 20 мая, еще 20,84 тыс. тонн продукции из Австралии – в апреле т.г.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Недельный объем экспорта пшеницы из портов Краснодарского края превысил 400 тыс. тонн
11:46
-
Алжир объявил тендер на импорт зерновых
10:42
-
Россия готова возобновить поставки пшеницы в Эритрею - Ткачев
09:54
-
Запасы пшеницы в Йемене позволяют обеспечить лишь трехмесячный спрос
Вчера, 16:02
-
Экспорт зерновых из морпортов Украины за минувшую неделю незначительно повысился - дополнено
Вчера, 14:34
-
Объем экспорта зерновых из российских морпортов на прошедшей неделе возрос на 62%
Вчера, 13:54
-
Канада: темпы экспорта пшеницы ниже прошлогодних
Вчера, 12:02
-
В январе-ноябре 2016 года Россия экспортировала более 30,6 млн. тонн злаков - Росстат
Вчера, 10:58