Агроновости

12:34 Источник: АПК-Информ Просмотров: 116

Япония проведет очередной регулярный тендер на закупку пшеницы

По информации операторов рынка, Япония объявила тендер на закупку 108,44 тыс. тонн мукомольной пшеницы происхождением из США, Канады и Австралии, закрытие которого назначено на 2 февраля.

В частности, 64,12 тыс. тонн американской пшеницы должны быть поставлены импортеру в период с 21 марта по 20 апреля, 23,48 тыс. тонн канадской зерновой – с 21 апреля по 20 мая, еще 20,84 тыс. тонн продукции из Австралии – в апреле т.г.

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