США: состояние посевов озимой пшеницы хуже прошлогоднего
Согласно январскому отчету аналитиков USDA, состояние посевов озимой пшеницы в главных штатах-производителях зерновой в США несколько улучшилось относительно показателей на конец декабря, но по-прежнему существенно уступает уровню прошлого года, сообщает Reuters.
В частности, в штате Оклахома по состоянию на 29 января в хорошем и отличном состоянии находилось 33% посевов озимой зерновой против 25% на отчетную дату месяцем ранее и 74% в конце января 2016 г. Для Канзаса данный показатель остался неизменным с декабря и составил 44%, что также заметно ниже уровня прошлого года – 55%.
Кроме того, уточняется, что оценка состояния посевов зерновой была улучшена для штатов Монтана и Южная Дакота и понижена для Колорадо и Техаса.
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