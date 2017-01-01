Агроновости

13:54 Источник: АПК-Информ Просмотров: 98

В Казахстане необходимо повысить доходы от транзитных перевозок в 5,5 раза – Назарбаев

Правительство Казахстана должно принять меры для повышения доходов от транзитных перевозок в 5,5 раза – до $4 млрд. в год. Об этом говорится в послании президента РК Нурсултана Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», опубликованном 31 января на сайте Министерства сельского хозяйства РК.

«Для полного раскрытия транспортного и транзитного потенциала страны нужна координация с соседними странами. Необходимо обеспечить свободу транзита грузов, создание и модернизацию транспортных коридоров. Особое внимание нужно уделить управлению транспортной инфраструктурой, повышению уровня сервиса и устранению административных барьеров», - отметил он.

По словам президента, в связи с увеличением объемов перевозок по Транскаспийскому коридору необходимо приступить к реализации второй фазы строительства порта Курык – автомобильного перехода.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий