Агроновости

14:10 Источник: АПК-Информ Просмотров: 108

США готовы вести переговоры относительно импорта органической пшеницы – Кутовой

США готовы вести переговоры о поставках органической пшеницы на свой рынок. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой, сообщила 31 января пресс-служба Минагропрода.

«США в вопросах продовольственной безопасности очень зарегулированные. Трудно выходить на их рынок с новой продукцией. Но что касается органической пшеницы, они готовы вести переговоры, потому что это мировой тренд. В мире земли под органические продукты нужно очень долго готовить. А в Украине земли не так загрязнены», - сказал он.

Также Т.Кутовой отметил, что перспективы органического рынка в Украине очень большие, поскольку сейчас государство, имея треть мировых черноземов, экспортирует незначительную долю органической продукции по сравнению с объемом органического мирового рынка.

«80% органической продукции из Украины экспортируется. Мировой объем органического рынка – $100 млрд. Украина, имея треть мировых черноземов, экспортирует на 17 млн. евро. Эта цифра небольшая еще и потому, что мы экспортируем переработанную органическую продукцию. Нужно экспортировать продукцию с добавленной стоимостью», - добавил министр.

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