США готовы вести переговоры относительно импорта органической пшеницы – Кутовой
США готовы вести переговоры о поставках органической пшеницы на свой рынок. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой, сообщила 31 января пресс-служба Минагропрода.
«США в вопросах продовольственной безопасности очень зарегулированные. Трудно выходить на их рынок с новой продукцией. Но что касается органической пшеницы, они готовы вести переговоры, потому что это мировой тренд. В мире земли под органические продукты нужно очень долго готовить. А в Украине земли не так загрязнены», - сказал он.
Также Т.Кутовой отметил, что перспективы органического рынка в Украине очень большие, поскольку сейчас государство, имея треть мировых черноземов, экспортирует незначительную долю органической продукции по сравнению с объемом органического мирового рынка.
«80% органической продукции из Украины экспортируется. Мировой объем органического рынка – $100 млрд. Украина, имея треть мировых черноземов, экспортирует на 17 млн. евро. Эта цифра небольшая еще и потому, что мы экспортируем переработанную органическую продукцию. Нужно экспортировать продукцию с добавленной стоимостью», - добавил министр.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Украина и Беларусь намерены наладить сотрудничество в области машиностроения
26 декабря 2016, 13:38
-
«УкрАгроКом и Гермес-Трейдинг» планирует в 2016/17 МГ экспортировать около 400 тыс. тонн зерновых
21 ноября 2016, 09:21
-
Сотрудничество с ОЭСР расширит ассортимент украинской сельскохозяйственной продукции с добавленной стоимостью – Кутовой
28 октября 2016, 11:44
-
В 2016/17 МГ Украина нарастит экспорт муки на 7,5% при снижении внутреннего потребления – ИА «АПК-Информ»
22 сентября 2016, 15:28
-
Украина реализует европейские требования к органическому производству – Минагропрод
11 августа 2016, 11:29
-
Господдержка украинских аграриев может способствовать увеличению сельхозпроизводства на 10 млн. тонн в год – министр
16:18
-
Беларусь временно ограничила ввоз свинины из одной области Украины
Вчера, 17:54
-
Экспорт зерновых из морпортов Украины за минувшую неделю незначительно повысился - дополнено
Вчера, 14:34