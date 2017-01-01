На украинском рынке льна продолжается рост цен
По данным мониторинга ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на украинском рынке льна продолжается рост цен, обусловленный высоким спросом экспортно-ориентированных компаний на фоне ограниченного предложения масличной.
По состоянию на 31 января цены спроса на лен экспортно-ориентированных компаний составляют, как правило, 8800-9400 грн/т СРТ, при этом переработчики озвучивают еще более высокие цены.
Отметим, что неделей ранее закупочные цены экспортеров на масличную озвучивались в основном в диапазоне 8600-9000 грн/т СРТ.
Более подробную информацию о развитии ситуации на украинском рынке масличного льна читайте в обзоре на сайте «АПК-Информ» в разделе «Обзоры/Рынок Украины».
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