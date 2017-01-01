Агроновости

14:41 Источник: АПК-Информ Просмотров: 105

Казахстану необходимо переходить к экспорту продукции переработки – президент

В Казахстане необходимо обеспечить переход от сырьевого производства к выпуску и экспорту качественной, переработанной продукции. Об этом говорится в послании президента РК Нурсултана Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», опубликованном 31 января на сайте Министерства сельского хозяйства РК.

Президент поручил правительству обеспечить увеличение экспорта продовольственных товаров на 40% к 2021 г. путем диверсификации производства сельскохозяйственной продукции.

Н.Назарбаев также считает, что Казахстан должен стать так называемой «хлебной корзиной» по производству зерна на всем Евразийском континенте. Глава государства поручил правительству пересмотреть принципы выделения субсидий и постепенно переходить на страхование продукции. Кроме того, считает он, в течение 5 лет нужно создать все условия для объединения более 500 тыс. домашних хозяйств и малых фермерств в кооперативы.

По его словам, необходимо повысить эффективность использования земли. «В течение 5 лет необходимо увеличить площадь орошаемых земель на 40%, тем самым довести до 2 млн. га», - говорится в документе.

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