Валовой сбор зерна в Украине в 2016 году составил почти 66 млн. тонн – Госстат
В Украине в 2016 г. собрано 65,952 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки), что на 9,7% выше показателя 2015 г. Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.
По данным Госстата, также в минувшем году было собрано 13,605 млн. тонн (в весе после доработки) семян подсолнечника (+21,7%), выкопано 13,879 млн. тонн (фабричной) сахарной свеклы (+34,3%).
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
В Сумской области возобновилась уборка кукурузы
25 января, 12:34
-
В Николаевской области существует угроза частичного вымерзания посевов озимых
17 января, 10:26
-
Урожай зерновых в Украине достиг рекордных 66 млн. тонн
16 января, 10:26
-
Посевы озимой пшеницы в Одесской области находятся в удовлетворительном состоянии
12 января, 14:26
-
Образование ледяной корки не повлияет на перезимовку посевов в Днепропетровской области
11 января, 12:34