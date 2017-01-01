Агроновости

14:58 Источник: АПК-Информ Просмотров: 104

Валовой сбор зерна в Украине в 2016 году составил почти 66 млн. тонн – Госстат

В Украине в 2016 г. собрано 65,952 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки), что на 9,7% выше показателя 2015 г. Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, также в минувшем году было собрано 13,605 млн. тонн (в весе после доработки) семян подсолнечника (+21,7%), выкопано 13,879 млн. тонн (фабричной) сахарной свеклы (+34,3%).

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