Объем производства свекловичного сахара в России достиг 6 млн. тонн
По состоянию на 30 января объем производства сахара из свеклы урожая 2016 г. в России достиг 6 млн. тонн, что является рекордным показателем за всю историю отечественного свеклосахарного комплекса. Об этом сообщил Союз сахаропроизводителей РФ.
Как уточняется, в настоящее время производство сахара осуществляют 8 заводов: 3 в Белгородской, 2 в Курской и по 1 в Липецкой и Орловской областях, а также в Алтайском крае.
«По данным аналитической службы Союзроссахара, общий объем производства сахара в России в сезоне-2016/17 ожидается на уровне 6,1 млн. тонн», - говорится в сообщении.
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