Агроновости

15:46 Источник: АПК-Информ Просмотров: 78

Объем производства свекловичного сахара в России достиг 6 млн. тонн

По состоянию на 30 января объем производства сахара из свеклы урожая 2016 г. в России достиг 6 млн. тонн, что является рекордным показателем за всю историю отечественного свеклосахарного комплекса. Об этом сообщил Союз сахаропроизводителей РФ.

Как уточняется, в настоящее время производство сахара осуществляют 8 заводов: 3 в Белгородской, 2 в Курской и по 1 в Липецкой и Орловской областях, а также в Алтайском крае.

«По данным аналитической службы Союзроссахара, общий объем производства сахара в России в сезоне-2016/17 ожидается на уровне 6,1 млн. тонн», - говорится в сообщении.

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