Прогноз экспорта семян рапса из Франции в 2016/17 МГ повышен
Аналитики FranceAgriMer в январском отчете повысили прогноз экспорта рапса из Франции в 2016/17 МГ до 1,32 млн. тонн против 1,27 млн. тонн, озвученных в декабре. Вместе с тем, обновленная оценка на 13% уступает показателю предыдущего сезона.
При этом экспорт масличной в страны ЕС по итогам сезона оценивается экспертами в 1,31 млн. тонн (-0,18 млн. тонн в год), за пределы блока – в 10 тыс. тонн, что в 2 раза ниже результата за 2015/16 МГ (21 тыс. тонн).
Импорт масличной в 2016/17 МГ составит 1,3 млн. тонн против 1,19 млн. тонн сезоном ранее.
Прогноз валового сбора рапса в 2017 г. был незначительно понижен - с 4,66 до 4,65 млн. тонн, что также на 0,66 млн. тонн уступит прошлогоднему результату.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Казахстан рекордными темпами экспортирует семена масличных и растительные масла
10:10
-
За 11 месяцев 2016 года Россия импортировала 800 тыс. тонн пальмового масла - Росстат
Вчера, 11:46
-
В декабре 2016 года Аргентина увеличила экспорт сои и продуктов ее переработки
27 января, 18:00
-
В портах России подешевело подсолнечное масло
27 января, 17:30
-
В декабре Китай сократил экспорт соевого шрота
27 января, 17:22
-
Индонезия повышает экспортную пошлину на пальмовое масло
27 января, 14:26
-
В 2016/17 МГ страны ЕС увеличат производство, переработку и импорт подсолнечника
26 января, 15:54
-
В декабре Китай сократил импорт рапсового масла и увеличил – соевого
26 января, 14:10