Агроновости

16:50 Источник: АПК-Информ Просмотров: 35

Прогноз экспорта семян рапса из Франции в 2016/17 МГ повышен

Аналитики FranceAgriMer в январском отчете повысили прогноз экспорта рапса из Франции в 2016/17 МГ до 1,32 млн. тонн против 1,27 млн. тонн, озвученных в декабре. Вместе с тем, обновленная оценка на 13% уступает показателю предыдущего сезона.

При этом экспорт масличной в страны ЕС по итогам сезона оценивается экспертами в 1,31 млн. тонн (-0,18 млн. тонн в год), за пределы блока – в 10 тыс. тонн, что в 2 раза ниже результата за 2015/16 МГ (21 тыс. тонн).

Импорт масличной в 2016/17 МГ составит 1,3 млн. тонн против 1,19 млн. тонн сезоном ранее.

Прогноз валового сбора рапса в 2017 г. был незначительно понижен - с 4,66 до 4,65 млн. тонн, что также на 0,66 млн. тонн уступит прошлогоднему результату.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий