Казахстан в 2016 году экспортировал за пределы ЕАЭС продукции на $32,9 млрд.
Казахстан в минувшем году поставил на внешние рынки, не входящие в Евразийский экономический союз, товаров на $32,9 млрд., что на 20,3% ниже показателя 2015 г. Об этом 31 января сообщило мониторинговое агентство Energyprom.kz.
Отмечается, что из них $21,2 млрд. пришлось на европейские страны, $8,2 млрд. – на азиатские.
В частности, продукции животноводства и растениеводства, а также готовых продовольственных товаров в 2016 г. было экспортировано на $1,706 млрд. (-4,8% от показателя 2015 г.).
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Казахстан рекордными темпами экспортирует семена масличных и растительные масла
10:10
-
Казахстан в январе-ноябре 2016 года экспортировал почти 2,2 млн. тонн муки
27 января, 10:58
-
Казахстан: ЮКО планирует увеличить объем экспорта мяса вдвое
23 января, 12:50
-
Казахстан отправил первую партию зерна во вьетнамский порт Хошимин
19 января, 13:32
-
В 2016/17 МГ в Казахстане ожидаются рекорды в производстве и экспорте льна - ИА «АПК-Информ»
16 января, 11:30
-
Экспортные цены на казахстанские товары в январе-ноябре 2016 года выросли на 13,7%
12 января, 17:06
-
Казахстанская сельхозпродукция является дефицитом в Китае – посол КНР
10 января, 17:54