Агроновости

16:02 Источник: АПК-Информ Просмотров: 64

Казахстан в 2016 году экспортировал за пределы ЕАЭС продукции на $32,9 млрд.

Казахстан в минувшем году поставил на внешние рынки, не входящие в Евразийский экономический союз, товаров на $32,9 млрд., что на 20,3% ниже показателя 2015 г. Об этом 31 января сообщило мониторинговое агентство Energyprom.kz.

Отмечается, что из них $21,2 млрд. пришлось на европейские страны, $8,2 млрд. – на азиатские.

В частности, продукции животноводства и растениеводства, а также готовых продовольственных товаров в 2016 г. было экспортировано на $1,706 млрд. (-4,8% от показателя 2015 г.).

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