Агроновости

Вчера, 17:22 Источник: АПК-Информ Просмотров: 143

Первая партия белорусской сельхозтехники была отправлена в Бангладеш

Первая партия малогабаритных тракторов BELARUS производства ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» была отправлена в январе т.г. в Бангладеш. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщило 31 января агентство БЕЛТА.

Отмечается, что бангладешской компании Corona Industries Limited отгружено 6 тракторов, навесное оборудование, а также комплект запасных частей для обеспечения проведения гарантийного обслуживания. С учетом климатических условий, в которых будет работать белорусская техника, сторонами была согласована поставка трех моделей: BELARUS-421, BELARUS-410 и BELARUS-320Р.

Согласно сообщению, с марта т.г. сторонами запланировано проведение трехмесячного роуд-шоу поставленных тракторов для знакомства потенциальных покупателей с новыми для рынка Бангладеш моделями BELARUS. Параллельно стороны ведут работу по подготовке документов для участия в тендере на поставку в Бангладеш почти 200 тракторов малой мощности.

ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» создано в 1945 г., сегодня предприятие входит в состав «МТЗ-холдинга». Производство малогабаритной тракторной техники начато на предприятии с 2007 г. по лицензии ОАО «МТЗ». За прошедшее время техника предприятия поставлялась как в Беларусь, Россию и другие постсоветские страны, так и в государства Западной Европы, Африки, Центральной и Южной Америки, Азии.

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