Первая партия белорусской сельхозтехники была отправлена в Бангладеш
Первая партия малогабаритных тракторов BELARUS производства ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» была отправлена в январе т.г. в Бангладеш. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщило 31 января агентство БЕЛТА.
Отмечается, что бангладешской компании Corona Industries Limited отгружено 6 тракторов, навесное оборудование, а также комплект запасных частей для обеспечения проведения гарантийного обслуживания. С учетом климатических условий, в которых будет работать белорусская техника, сторонами была согласована поставка трех моделей: BELARUS-421, BELARUS-410 и BELARUS-320Р.
Согласно сообщению, с марта т.г. сторонами запланировано проведение трехмесячного роуд-шоу поставленных тракторов для знакомства потенциальных покупателей с новыми для рынка Бангладеш моделями BELARUS. Параллельно стороны ведут работу по подготовке документов для участия в тендере на поставку в Бангладеш почти 200 тракторов малой мощности.
ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» создано в 1945 г., сегодня предприятие входит в состав «МТЗ-холдинга». Производство малогабаритной тракторной техники начато на предприятии с 2007 г. по лицензии ОАО «МТЗ». За прошедшее время техника предприятия поставлялась как в Беларусь, Россию и другие постсоветские страны, так и в государства Западной Европы, Африки, Центральной и Южной Америки, Азии.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Беларусь: «Брянсксельмаш» планирует занять 50% российского рынка комбайнов
20 января, 17:22
-
Украина и Беларусь намерены наладить сотрудничество в области машиностроения
26 декабря 2016, 13:38
-
Минсельхоз Казахстана планирует закупать сельхозтехнику стран СНГ
28 ноября 2016, 16:49
-
Беларусь рассматривает возможность производства тракторов в Бразилии
22 ноября 2016, 10:24
-
Беларусь и Кыргызстан возобновляют совместную сборку тракторов
3 ноября 2016, 13:46
-
Беларусь: МТЗ заключил с Пакистаном контракты на сумму более $30 млн. на 2017 год
4 октября 2016, 17:50
-
Минагропрод Украины и корейская POSCO DAEWOO подписали протокол по обновлению сельхозтехники для аграриев
3 октября 2016, 13:20
-
ЕЭК подпишет меморандум с Ассоциацией производителей сельхозтехники Германии
7 сентября 2016, 17:35
-
Прогноз экспорта семян рапса из Франции в 2016/17 МГ повышен
Вчера, 16:50
-
Казахстан в 2016 году экспортировал за пределы ЕАЭС продукции на $32,9 млрд.
Вчера, 16:02