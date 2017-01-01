Агроновости

Вчера, 17:50 Источник: АПК-Информ Просмотров: 136

Рост ВВП Молдовы в 2017 году прогнозируется от 3,5% до 6,5%

Рост экономики Молдовы в 2017 г. ожидается в пределах 3,5-6,5%. Об этом заявил вице-премьер-министр экономики Октавиан Калмык, сообщило 31 января агентство ИНФОТАГ.

По его словам, рост ВВП будет достигнут за счет развития сельского хозяйства, промышленности, услуг и роста налогов на импорт.

Министр отметил, что в Молдове ожидается рост экспорта на 10% – до $2,25 млрд., а инвестиций – на 30%, до $250 млн. В свободных экономических зонах инвестиции могут составить $86 млн., что в 2 раза больше показателя 2015 г.

«В них уже начат ряд инвестиционных проектов, а продажи товаров могут составить в 2017 г. примерно 1,3 млрд. леев. Министерство уделит особое внимание привлечению, а также организации мероприятий по продвижению имиджа Молдовы на зарубежных рынках», - сказал он и призвал молдавских товаропроизводителей выпускать продукцию по европейским стандартам, что повысит ее конкурентоспособность за рубежом.

Как уточнил О.Калмык, приоритетом Минэкономики остается внедрение Соглашения об ассоциации Молдовы и Европейского союза. Однако планируется и развитие экономических отношений со странами СНГ, в частности с Россией. «Другим приоритетом станет развитие деловой среды, посредством сокращения на 20% количества документов, необходимых для разворачивания предпринимательской деятельности», - подчеркнул министр.

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