В 2016 году Украина сократила производство муки всех видов
Согласно официальным данным, в 2016 г. Украина сократила выпуск муки всех видов на 86 тыс. тонн – до 1,92 млн. тонн против 2,01 млн. тонн годом ранее.
В частности, производство пшеничной и пшенично-ржаной сократилось на 41 тыс. тонн (до 1,83 млн. тонн), муки из прочих зерновых культур- на 45 тыс. тонн (до 101 тыс. тонн), муки из бобовых культур - на 133 тонны (до 1,9 тыс. тонн).
При этом экспорт муки из Украины вырос за год на 64,5 тыс. тонн - до 371,9 против 307,4 тыс. тонн по итогам 2015 г.
Более детально информация о производстве и внешней торговле продуктами переработки зерновых культур в Украине представлена в издании «АПК-Стат:зерно» и на сайте в разделе "Статистика".
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