В декабре 2016 г. Казахстан экспортировал рекордный объем ячменя
Согласно данным Комитета государственных доходов Минфина Республики Казахстан, в декабре 2016 г. экспорт ячменя из страны составил 154,6 тыс. тонн, что 2% превысило показатель декабря годом ранее и является максимальным месячным показателем отгрузок зерновой.
Всего за 6 месяцев 2016/17 МГ (июль-декабрь) Казахстан экспортировал 385,3 тыс. тонн ячменя, что на 20% ниже результата за аналогичный период сезона-2015/16. Традиционно крупнейшим импортером казахстанского ячменя в текущем сезоне является Иран – на его долю пришлось 86% общего объемв отгрузок зерновой в 2016/17 МГ.
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